В День Победы в Прикамье нельзя будет купить алкоголь

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В День Победы, 9 мая, в Перми и Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения утверждены постановлением правительства региона от 10 октября 2011 года №755-п, напоминают в мэрии краевой столицы.
При нарушении законодательства виновных будут карать административными штрафами: для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ранее продажа алкоголя в магазинах Прикамья была запрещена в Праздник весны и труда — 1 мая.