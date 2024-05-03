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Продажу алкоголя в магазинах запретят в Пермском крае в День Победы

В День Победы в Прикамье нельзя будет купить алкоголь

3 мая 2024, 09:49
Фото: unsplash.com

Продажу алкоголя в магазинах запретят в Пермском крае в День Победы

Штрафы грозят тем, кто нарушит запрет.

В День Победы, 9 мая, в Перми и Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничения утверждены постановлением правительства региона от 10 октября 2011 года №755-п, напоминают в мэрии краевой столицы.

При нарушении законодательства виновных будут карать административными штрафами: для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее продажа алкоголя в магазинах Прикамья была запрещена в Праздник весны и труда — 1 мая.

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#Общество#Пермь#9 мая#Запрет алкоголя#День победы#Запрет
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