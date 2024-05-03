В городских лесах Перми усилено патрулирование

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми с 30 апреля по 10 мая установлен особый противопожарный режим. В этой связи в городских лесах усилено патрулирование, сообщают в мэрии.
В лесу необходимо соблюдать общие требования пожарной безопасности. Нельзя поджигать траву. Если трава горит, необходимо вызвать пожарную службу. Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, сигареты, окурки, оставлять в лесу мусор.
Кроме того, на территории городских лесов сотрудники занимаются содержанием дорог лесохозяйственного назначения и пожарных водоёмов, вдоль дорожно-тропиночной сети, комплексных и простых мест отдыха производится уборка поваленных, аварийных деревьев. Также специалисты производят содержание минерализованных полос, сообщают в администрации.