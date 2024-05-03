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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В городских лесах Перми усилено патрулирование

В городских лесах Перми усилено патрулирование

3 мая 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Перми до 10 мая установлен особый противопожарный режим.

В Перми с 30 апреля по 10 мая установлен особый противопожарный режим. В этой связи в городских лесах усилено патрулирование, сообщают в мэрии.

В лесу необходимо соблюдать общие требования пожарной безопасности. Нельзя поджигать траву. Если трава горит, необходимо вызвать пожарную службу. Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, сигареты, окурки, оставлять в лесу мусор.

Кроме того, на территории городских лесов сотрудники занимаются содержанием дорог лесохозяйственного назначения и пожарных водоёмов, вдоль дорожно-тропиночной сети, комплексных и простых мест отдыха производится уборка поваленных, аварийных деревьев. Также специалисты производят содержание минерализованных полос, сообщают в администрации.

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#Пожарная безопасность#Лес#Пермь#Безопасность#Противопожарная безопасность
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