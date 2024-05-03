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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Госдуме прикрыли еще одну лазейку для коллекторов

3 мая 2024, 08:23
Госдума приняла решение, которое не позволит коллекторам требовать у наймодателей оплаты долгов за ЖКХ. Таким образом, закрывается еще одна возможность для коллекторов получить деньги.

Ранее запрет распространялся только на муниципальное жилье, которое не было приватизировано. Однако сейчас эту ситуацию исправили и запрет распространяется на все виды найма жилых помещений, сообщает 360tv.ru.

По новому закону, коллекторы не смогут требовать оплаты долгов ни от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, ни от наймодателей по договору аренды.

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