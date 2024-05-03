В Госдуме прикрыли еще одну лазейку для коллекторов

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Ранее запрет распространялся только на муниципальное жилье, которое не было приватизировано. Однако сейчас эту ситуацию исправили и запрет распространяется на все виды найма жилых помещений, сообщает 360tv.ru.
По новому закону, коллекторы не смогут требовать оплаты долгов ни от управляющих организаций, товариществ собственников жилья, кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, ни от наймодателей по договору аренды.