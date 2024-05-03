В Губахе 80 многодетных семей получили земельные участки без инфраструктуры и дорог

Постановлением администрации округа для многодетных семей в поселке Нагорнский было сформировано и предоставлено 80 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом, выяснилось, что выделенная территория не обеспечена коммунальной инфраструктурой: отсутствовало газо-, водо- и электроснабжение, а также подъездные дороги к указанным землям.