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В Губахе 80 многодетных семей получили земельные участки без инфраструктуры и дорог

В Губахе 80 многодетных семей получили земельные участки без инфраструктуры и дорог

3 мая 2024, 10:19
Фото: properm.ru
Прокуратура в суде пытается заставить местные власти дотянуть инфраструктура до границ участков

Прокуратура Губахи провела проверку исполнения законодательства в части предоставления земельных участков многодетным семьям. Также проверялось обеспечение таких объектов инженерной инфраструктурой и транспортной доступностью, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Постановлением администрации округа для многодетных семей в поселке Нагорнский было сформировано и предоставлено 80 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом, выяснилось, что выделенная территория не обеспечена коммунальной инфраструктурой: отсутствовало газо-, водо- и электроснабжение, а также подъездные дороги к указанным землям.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации округа обеспечить создание объектов коммунальной инфраструктуры до границ земельных участков, провести паспортизацию дорог по улицам Дальняя, Рябиновая, Луговая, Шахтерская поселка Нагорнский в Губахе и включить их в Реестр муниципального имущества.

Губахинский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

#Общество#Многодетные семьи#Губаха#Прокуратура#Многодетная семья#Многодетные#Земля многодетным
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