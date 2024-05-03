В Губахе 80 многодетных семей получили земельные участки без инфраструктуры и дорог

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:20
Прокуратура Губахи провела проверку исполнения законодательства в части предоставления земельных участков многодетным семьям. Также проверялось обеспечение таких объектов инженерной инфраструктурой и транспортной доступностью, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Постановлением администрации округа для многодетных семей в поселке Нагорнский было сформировано и предоставлено 80 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом, выяснилось, что выделенная территория не обеспечена коммунальной инфраструктурой: отсутствовало газо-, водо- и электроснабжение, а также подъездные дороги к указанным землям.
По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации округа обеспечить создание объектов коммунальной инфраструктуры до границ земельных участков, провести паспортизацию дорог по улицам Дальняя, Рябиновая, Луговая, Шахтерская поселка Нагорнский в Губахе и включить их в Реестр муниципального имущества.
Губахинский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.