В Косинском округе похоронят умершего от ранения ветерана МВД

Александр Нилогов родился в поселке Сосновка Косинского района 1 июня 1982 года. Окончив 9 классов, поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. После окончания техникума был призван на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Всю свою трудовую деятельность Александр Михайлович посвятил Косинскому району, из них более 18 лет проходил службу в органах внутренних дел РФ.