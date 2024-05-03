В Косинском округе похоронят умершего от ранения ветерана МВД

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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Updated Сегодня, 13:58
В воскресенье, 5 мая, в Косе и поселке Сосновка Косинского округа простятся с погибшим в ходе СВО земляком, Александром Нилоговым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Александр Нилогов родился в поселке Сосновка Косинского района 1 июня 1982 года. Окончив 9 классов, поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум. После окончания техникума был призван на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Всю свою трудовую деятельность Александр Михайлович посвятил Косинскому району, из них более 18 лет проходил службу в органах внутренних дел РФ.
Будучи пенсионером МВД, 29 сентября 2022 года был призван на военную службу в зону проведения специальной военной операции. Александр Нилогов умер 24 апреля 2024 года в ФГБУ «ГВК им. академика Н. Н. Бурденко» в результате травм, полученных в период прохождения военной службы.
Траурный митинг и церемония прощания с военнослужащим Александром Нилоговым состоятся 5 мая в 12:30 на площади КДЦ села Коса и в 14:00 состоится прощание по адресу: пос. Сосновка, ул. Молодежная, дом 14.