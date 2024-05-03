В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек

Поврежден газопровод рядом с деревней Якунята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.