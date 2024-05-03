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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек

В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек

3 мая 2024, 12:20
Фото: 1MI
Восстановить газоснабжение обещают завтра днём.

Поврежден газопровод рядом с деревней Якунята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«На месте уже трудятся пять бригад газовиков. По предварительным прогнозам, завтра днем подача газа в дома будет восстановлена. При необходимости жители могут получить электробогреватели», — отмечает глава региона.

Причины повреждения газопровода не сообщаются.

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#Происшествия#Газ#Авария#Бытовой газ#Отключили газ
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