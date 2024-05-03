В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Поврежден газопровод рядом с деревней Якунята Краснокамского округа. Пострадавших нет. Без газа остались порядка 1,5 тысяч жителей деревни Стряпунята. Введен режим повышенной готовности, все службы работают в усиленном режиме, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«На месте уже трудятся пять бригад газовиков. По предварительным прогнозам, завтра днем подача газа в дома будет восстановлена. При необходимости жители могут получить электробогреватели», — отмечает глава региона.
Причины повреждения газопровода не сообщаются.