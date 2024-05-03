В небе над Пермью заметили северное сияние

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Published Сегодня, 02:22
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Сегодня ночью, 3 мая, жители Пермского края и других регионов, например, Московской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа могли полюбоваться северным сиянием. Однако в некоторых районах наблюдению могла помешать облачность.
Сергей Полищук, руководитель пермского астроклуба «Телескоп»:
— Сегодня ночью северное сияние не удалось сквозь облака разглядеть, хотя оно отчасти проявляется на фото. Зато световые столбы было заметно очень хорошо.
Ранее исследователь обратил внимание, что кр-индекс, характеризующий возмущенность магнитного поля, был больше 6. Этот показатель достаточно высокий, чтобы северное сияние появилось в небе.