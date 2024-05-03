properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

В Перми ночью 3 мая заметили северное сияние и световые столбы

В небе над Пермью заметили северное сияние

3 мая 2024, 02:22
Фото: Сергей Полищук / vk.com/astroclubtelescope

В Перми ночью 3 мая заметили северное сияние и световые столбы

Полярное сияние проявляется при выраженной возмущенности магнитного поля Земли.

Сегодня ночью, 3 мая, жители Пермского края и других регионов, например, Московской, Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа могли полюбоваться северным сиянием. Однако в некоторых районах наблюдению могла помешать облачность.

Сергей Полищук, руководитель пермского астроклуба «Телескоп»:

— Сегодня ночью северное сияние не удалось сквозь облака разглядеть, хотя оно отчасти проявляется на фото. Зато световые столбы было заметно очень хорошо.
Фото: Сергей Полищук / vk.com/astroclubtelescope

Ранее исследователь обратил внимание, что кр-индекс, характеризующий возмущенность магнитного поля, был больше 6. Этот показатель достаточно высокий, чтобы северное сияние появилось в небе.

Пермские астрономы минувшей ночью заметили северное сияние
Узнать подробнее
Читайте также:
Пермяки смогут увидеть яркий метеорный поток в ночь на 6 маяСильные магнитные бури могут охватить Землю на этой неделе
#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Северное сияние
Подпишитесь
В этом году празднование Дня Победы в Перми будет охранять шесть беспилотников
Вчера, 14:29
Хоккеист «Молота» Егор Манин покидает клуб
Вчера, 14:33
Звери, веранды, дом для помощников. Представляем ТОП-3 роскошных дач в Пермском крае
Вчера, 12:56
Обнародованы доходы руководителя Пермского университета
Вчера, 13:41
Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо
Сегодня, 02:00
«Москвич» исключил банкротство завода
Вчера, 07:48
"