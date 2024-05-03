В Перми две поликлиники и больница оказались не готовы к приему инвалидов

Так, в ходе проверки в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3», ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, учета медицинского оборудования, также доступности для инвалидов. В частности, входные группы, оборудованные пандусами для граждан с нарушениями опорно-двигательных функций, должным образом не содержались, также не имелось тактильных информационных табличек для людей с проблемами по зрению.