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В Перми две поликлиники и больница оказались не готовы к приему инвалидов

В Перми две поликлиники и больница оказались не готовы к приему инвалидов

3 мая 2024, 14:41
Фото: 1MI
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку в сфере здравоохранения и доступной среды в медицинских учреждениях. В работе некоторых из них выявлены нарушения, сообщают в ведомстве.

Так, в ходе проверки в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3», ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, учета медицинского оборудования, также доступности для инвалидов. В частности, входные группы, оборудованные пандусами для граждан с нарушениями опорно-двигательных функций, должным образом не содержались, также не имелось тактильных информационных табличек для людей с проблемами по зрению.

Главным врачам учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Пермь#Прокуратура#Медицина#Проверка
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