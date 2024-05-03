В Перми две поликлиники и больница оказались не готовы к приему инвалидов

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:42
Прокуратура Свердловского района Перми провела проверку в сфере здравоохранения и доступной среды в медицинских учреждениях. В работе некоторых из них выявлены нарушения, сообщают в ведомстве.
Так, в ходе проверки в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 3», ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5», ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, учета медицинского оборудования, также доступности для инвалидов. В частности, входные группы, оборудованные пандусами для граждан с нарушениями опорно-двигательных функций, должным образом не содержались, также не имелось тактильных информационных табличек для людей с проблемами по зрению.
Главным врачам учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.