В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В период с 5 мая до 2 июля будет временно ограничено движение транспорта в Перми по ул. Космонавта Леонова на мосту через реку Мулянка. Об этом сообщает краевой минтранс.
Ремонт моста проводит МКУ «Пермблагоустройство». Проезжая часть на мосту в месте проведения работ будет заужена до двух полос движения, по одной в обе стороны.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать время и маршрут поездок.