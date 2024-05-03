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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку

В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку

3 мая 2024, 12:09
Мост будут ремонтировать, поэтому водителей просят быть внимательными.

В период с 5 мая до 2 июля будет временно ограничено движение транспорта в Перми по ул. Космонавта Леонова на мосту через реку Мулянка. Об этом сообщает краевой минтранс.

Ремонт моста проводит МКУ «Пермблагоустройство». Проезжая часть на мосту в месте проведения работ будет заужена до двух полос движения, по одной в обе стороны.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать время и маршрут поездок.

#Пермь#Ограничение#Движение ограничено#Ограничение транспорта#Ограничения движения
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