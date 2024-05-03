Спасен пермяк, который отравился газом и не отвечал на звонки



Спасатели приехали на место, но дверь вскрывать не стали. Они эвакуировали пермяка через окно. В службе спасения отмечают, что нужно принять меры, если вы почувствовали запах газа. В этом случае нужно перекрыть газ, открыть окна, а затем покинуть помещение. Также необходимо вызвать аварийную службу.