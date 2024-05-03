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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 12:18

Спасен пермяк, который отравился газом и не отвечал на звонки

Спасен пермяк, который отравился газом и не отвечал на звонки

3 мая 2024, 11:42
Фото: Пермская городская служба спасения
Мужчину эвакуировали через окно.

В Перми спасатели помогли 37-летнему мужчине, который отравился бытовым газом. По данным городской службы спасения, тревогу забили пермяки, которые заявили, что мужчина, живущий один, третьи сутки не отвечает на звонки, не реагирует на стук в дверь.


Спасатели приехали на место, но дверь вскрывать не стали. Они эвакуировали пермяка через окно. В службе спасения отмечают, что нужно принять меры, если вы почувствовали запах газа. В этом случае нужно перекрыть газ, открыть окна, а затем покинуть помещение. Также необходимо вызвать аварийную службу.

#Пермь#Газ#Спасатели
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