Спасен пермяк, который отравился газом и не отвечал на звонки

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Перми спасатели помогли 37-летнему мужчине, который отравился бытовым газом. По данным городской службы спасения, тревогу забили пермяки, которые заявили, что мужчина, живущий один, третьи сутки не отвечает на звонки, не реагирует на стук в дверь.
Спасатели приехали на место, но дверь вскрывать не стали. Они эвакуировали пермяка через окно. В службе спасения отмечают, что нужно принять меры, если вы почувствовали запах газа. В этом случае нужно перекрыть газ, открыть окна, а затем покинуть помещение. Также необходимо вызвать аварийную службу.