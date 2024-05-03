В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей после похода на почту

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 49-летней Светланы Масловой. Пермячка вышла из дома 24 апреля. В тот день она пошла на почту. Вечером женщина написала дочери, что опаздывает и будет позднее. После этого пермячка не отвечала на сообщения дочери.
Ранее волонтеры просили автолюбителей помочь с поисками пермячки, предоставив записи с видеорегистраторов. 4 мая волонтеры собираются выйти на поиски Светланы, сбор будет на улице Ленина, 38А в 9:00. После этого они отправятся к точке сбора по координатам 58.21764 56.41312 — там они будут к 10:00.
Поисковики отмечают, что к ним может присоединиться любой желающий, при себе нужно иметь воду и полностью заряженный телефон.