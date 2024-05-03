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В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей на прошлой неделе

В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей после похода на почту

3 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI / vk.com/lizaalert_perm

В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей на прошлой неделе

Информации о пермячке нет с 24 апреля.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 49-летней Светланы Масловой. Пермячка вышла из дома 24 апреля. В тот день она пошла на почту. Вечером женщина написала дочери, что опаздывает и будет позднее. После этого пермячка не отвечала на сообщения дочери.

Ранее волонтеры просили автолюбителей помочь с поисками пермячки, предоставив записи с видеорегистраторов. 4 мая волонтеры собираются выйти на поиски Светланы, сбор будет на улице Ленина, 38А в 9:00. После этого они отправятся к точке сбора по координатам 58.21764 56.41312 — там они будут к 10:00.

Поисковики отмечают, что к ним может присоединиться любой желающий, при себе нужно иметь воду и полностью заряженный телефон.

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#Пермь#Пропал человек
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