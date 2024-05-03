В Перми волонтеры просят помочь с поисками женщины, пропавшей после похода на почту

Ранее волонтеры просили автолюбителей помочь с поисками пермячки, предоставив записи с видеорегистраторов. 4 мая волонтеры собираются выйти на поиски Светланы, сбор будет на улице Ленина, 38А в 9:00. После этого они отправятся к точке сбора по координатам 58.21764 56.41312 — там они будут к 10:00.