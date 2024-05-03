В Перми вынесли приговор об организации нелегальной миграции

Было установлено, что оформление нелегалов, прибывающих из Узбекистана и Таджикистана в Россию они начали в 2018 году. Братья Мамедов и Мамедли находились на территории Прикамья уже давно, в 2009 году они зарегистрировали некоммерческое объединение «Центр защиты прав мигрантов», Алигусейн Мамедов с 2002 года возглавлял общественную организацию азербайджанцев «Далга». Она была ликвидирована в 2013 году. У братьев также было зарегистрировано собственное издательство «АРД-групп».