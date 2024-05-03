В Перми вынесли приговор об организации нелегальной миграции

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Свердловский районный признал виновными в создании преступной группы для организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) троих иностранных граждан. Речь идет о Ситоре Ниезовой из Узбекистана и братьях Мамеде Алгусейноглу Мамедли из Азербайджана — Махаддине Алгусейн оглы Мамедове.
Судя по картотеке дел суда, приговор был вынесен еще 27 марта. Братья осуждены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей каждому. Ниезовой три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Гособвинение запрашивало у суда аналогичное наказание для организаторов канала нелегальной миграции.
Сейчас адвокаты иностранцев пытаются его обжаловать, апелляционные жалобы в Пермский краевой суд пока не поступили. Связаться с адвокатами осужденных иностранцев не представилось возможным — телефоны, указанные в открытых данных не отвечали или были отключены.
Как утверждают информированные источники журналиста Properm.ru в правоохранительных органах, после вступления решения суда в силу, силовики будут добиваться депортации из России, на момент возбуждения уголовного дела они находились на территории России легально.
Было установлено, что оформление нелегалов, прибывающих из Узбекистана и Таджикистана в Россию они начали в 2018 году. Братья Мамедов и Мамедли находились на территории Прикамья уже давно, в 2009 году они зарегистрировали некоммерческое объединение «Центр защиты прав мигрантов», Алигусейн Мамедов с 2002 года возглавлял общественную организацию азербайджанцев «Далга». Она была ликвидирована в 2013 году. У братьев также было зарегистрировано собственное издательство «АРД-групп».
Как было доказано в суде, вопреки требованиям закона о знании русского языка, изготавливали фиктивные документы о результатах сдачи соответствующего экзамена, которые передавали обратившимся к ним лицам для последующего предъявления в миграционный орган. С использованием поддельных сертификатов на миграционный учет в Перми было поставлено не менее 54 иностранных граждан. Уголоное дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю.
Ранее были осуждены еще двое участников этой группы, речь идет о Парвизе Саидове и Елизавете Вотяковой. Они полностью признали вину и дали показания в отношении своих подельников. Оба участника группы получили условные наказания и штрафы.
Судя по материалам опубликованных решений, в 2017 году между РУДН и ООО «БРИС» был заключен договор, в соответствии с которым Университет принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сфере образования, соответствующих уровню и направленности дополнительных общеобразовательных программ: «Русский язык», «История» и «Юриспруденция».
По договору между вузом и ООО центры в разных территориях России проводили проверку уровня владения иностранными гражданами русским языком как иностранным, объема знаний по истории России и основам законодательства Российской Федерации в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи комплексного экзамена. На основании результатов им выдавались патенты на ведение трудовой деятельности в России. Для проведения экзаменов в Перми между ООО «БРИС» и ИП Мамеда Мамедли было заключено агентское соглашение, по которому была организована работа экзаменационного центра.
Участники группы подыскивали клиентов из числа прибывших в Прикамье мигрантов, не способных самостоятельно сдать экзамен. Их приводили в «Мигрант-офис» и заключали договор, по которому иностранец, не обладающий достаточными знаниями русского языка, истории России и основ законодательства РФ, но желающему получить в нарушение установленной процедуры сертификат предоставлялась такая возможность.
В материалах дела указывается и ценник на фиктивные сертификаты для прохождения экзаменов: комплексный экзамен для трудового мигранта 1800 рублей за одного тестируемого, за экзамен для получения разрешения на временное проживание или вид на жительство 2000 рублей за одного тестируемого, пересдача субтеста по русскому языку как иностранному или одного модуля по истории России/основам законодательства РФ 1000 рублей за одного тестируемого, оформление дубликата сертификата 1000 рублей.
Судя по материалам дела, как минимум 57 иностранцев — в большинстве выходцев из Азербайджана, Таджикистана и, заключивших договоры с пермским центром по организации нелегального канала миграции получили возможность на оформление вида на жительство в России и даже стали гражданами РФ.