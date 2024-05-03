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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В Пермском крае вечером 2 мая выпал снег в поселке Серва

В Пермском крае выпал снег в начале мая. Какой погоды стоит ждать дальше

3 мая 2024, 04:25
Фото: vk.com/meteo59 / Дмитрий Нилогов

В Пермском крае вечером 2 мая выпал снег в поселке Серва

Температура в регионе начнет расти с середины месяца.

В Пермском крае в последний месяц весны выпал снег. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отметили, что снежный покров установился вечером 2 мая в поселке Серва Кочевского района. В Перми последний раз снег выпадал вечером 24 апреля, но он растаял уже на следующий день.

Ранее синоптики отмечали, что температура в начале мая в Прикамье температура будет ниже нормы, тепло вернется в регион только после 15 мая. Климатическая норма для мая в среднем по краю составляет +10,9°.

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#Пермь#Погода#Снег#Синоптики
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