В Пермском крае выпал снег в начале мая. Какой погоды стоит ждать дальше

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Пермском крае в последний месяц весны выпал снег. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отметили, что снежный покров установился вечером 2 мая в поселке Серва Кочевского района. В Перми последний раз снег выпадал вечером 24 апреля, но он растаял уже на следующий день.
Ранее синоптики отмечали, что температура в начале мая в Прикамье температура будет ниже нормы, тепло вернется в регион только после 15 мая. Климатическая норма для мая в среднем по краю составляет +10,9°.