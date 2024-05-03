В Пермском крае выпал снег в начале мая. Какой погоды стоит ждать дальше

В Пермском крае в последний месяц весны выпал снег. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отметили, что снежный покров установился вечером 2 мая в поселке Серва Кочевского района. В Перми последний раз снег выпадал вечером 24 апреля, но он растаял уже на следующий день.