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В Прикамье простились с молодым участником СВО, убитым в конце апреля

В Прикамье простились с молодым участником СВО, убитым в конце апреля

3 мая 2024, 07:53
Фото: vk.com/chalginskih / 1MI
Парень в начале апреля отметил день рождения, а в конце месяца погиб.

В Пермском крае 1 мая простились с участником СВО Максимом Ханбиковым. Глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских заявила, что военного не стало 27 апреля 2024 года. Чиновница выразила соболезнования. Она не уточнила никаких данных о жизни военного.

Судя по странице в социальных сетях, военный родился 8 апреля 1998 года. Последний раз на свою страницу во «Вконтакте» он заходил 26 апреля — за день до смерти.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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