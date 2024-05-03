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Updated Сегодня, 04:54

В Перми могут расторгнуть контракт с автобусным перевозчиком ООО «Автомиг»

Власти Перми угрожают расторгнуть контракт с перевозчиком, обслуживающим 10 маршрутов

3 мая 2024, 04:52
Фото: properm.ru

В Перми могут расторгнуть контракт с автобусным перевозчиком ООО «Автомиг»

Пермяки жалуются на то, что перевозчик нарушает расписание.

Пермские власти думаю о расторжении контракта на автобусные перевозки в городе с подмосковным предприятием «Автомиг». Глава городского Дептранса Анатолий Путин заявил, что они получают от пассажиров много жалоб на срывы рейсов по маршрутам, за которые отвечает «Автомиг», сообщает 59.RU.

До компании довели информацию о возможном расторжении контрактов на некоторые маршруты в том случае, если ситуация не изменится по итогам весны в положительную сторону. Пермякам не стоит бояться исчезновения каких-либо маршрутов из-за расторжения контрактов, власти обещают найти нового перевозчика.

Руководитель местного филиала «Автомиг» Игорь Сасунов пояснил, что проблемы возникают из-за нехватки водителей — такая ситуация по всей стране. Компания обслуживает 10 маршрутов в Перми: № 11, 15, 20, 45, 55, 59, 60, 64, 77, 80.

Ранее в Дептрансе говорили о дефиците 30% водителей — на начала года в Перми не хватало 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев. Пермские перевозчики говорили, что ситуация с дефицитом сотрудников становится только хуже.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Автобусы
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