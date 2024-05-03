Власти Перми угрожают расторгнуть контракт с перевозчиком, обслуживающим 10 маршрутов

Пермские власти думаю о расторжении контракта на автобусные перевозки в городе с подмосковным предприятием «Автомиг». Глава городского Дептранса Анатолий Путин заявил, что они получают от пассажиров много жалоб на срывы рейсов по маршрутам, за которые отвечает «Автомиг», сообщает 59.RU.