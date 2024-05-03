Военнослужащий из Оханского округа погиб на СВО под Авдеевкой

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Завтра, 4 мая, в 11:00, в Оханском культурно-деловом центре пройдет траурный митинг по случаю прощания с погибшим на СВО Михаилом Бреховым. Ему было 42 года. В пресс-службе администрации городского округа сообщают, что Брехов был жителем Оханска. Военнослужащий погиб 23 февраля текущего года под Авдеевкой.
СВО началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. В том же году была предпринята попытка проведения переговоров между Россией и Украиной, но успехом она не увенчалась.