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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

В ходе СВО погиб 42-летний Михаил Брехов из Оханска

Военнослужащий из Оханского округа погиб на СВО под Авдеевкой

3 мая 2024, 03:29
Фото: пресс-служба администрации Оханского городского округа

В ходе СВО погиб 42-летний Михаил Брехов из Оханска

В посте чиновников не сообщается, были ли у погибшего жена, дети или другие родственники.

Завтра, 4 мая, в 11:00, в Оханском культурно-деловом центре пройдет траурный митинг по случаю прощания с погибшим на СВО Михаилом Бреховым. Ему было 42 года. В пресс-службе администрации городского округа сообщают, что Брехов был жителем Оханска. Военнослужащий погиб 23 февраля текущего года под Авдеевкой.

СВО началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. В том же году была предпринята попытка проведения переговоров между Россией и Украиной, но успехом она не увенчалась.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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