Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работы

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Более половины пермяков (57%) не готовы пойти на снижение желаемой зарплаты ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. Об этом свидетельствуют данные исследования крупной платформы по поиску работы hh.ru.
Аналитики обращают внимание, что средняя ожидаемая зарплата в апреле текущего года составляет 50,4 тыс. рублей, что на 26% больше, чем в апреле 2023 года. В четвертом квартале 2023 года о своем несогласии идти на снижением желаемой зарплаты ради сохранения рабочего места заявлял 51% опрошенных, сейчас таковых сотрудников стало на 6% больше. Четверть опрошенных, 25%, напротив согласны снизить свои зарплатные ожидания, еще 19% затрудняются ответить.
Наименее готовы идти на уменьшение своих зарплатных требований представители следующих областей:
Чаще всего, могут сократить свои запросы сотрудники, работающие в сферах «домашний обслуживающий персонал» (51%), «информационные технологии» (45%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «искусство, развлечения, медиа» (по 38% в каждой).