Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работы

Аналитики обращают внимание, что средняя ожидаемая зарплата в апреле текущего года составляет 50,4 тыс. рублей, что на 26% больше, чем в апреле 2023 года. В четвертом квартале 2023 года о своем несогласии идти на снижением желаемой зарплаты ради сохранения рабочего места заявлял 51% опрошенных, сейчас таковых сотрудников стало на 6% больше. Четверть опрошенных, 25%, напротив согласны снизить свои зарплатные ожидания, еще 19% затрудняются ответить.