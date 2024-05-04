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«Амкар Пермь» дома обыграл «Динамо-Барнаул»

«Амкар Пермь» на домашнем стадионе победил «Динамо-Барнаул»

4 мая 2024, 04:56
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

«Амкар Пермь» дома обыграл «Динамо-Барнаул»

Следующий матч пройдет на выезде через неделю.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» вчера на домашнем поле обыграл гостей из «Динамо-Барнаула». Один гол забил Алекс Раджабов, два — Илья Юрченко. Единственный мяч в ворота пермяков отправил Никита Гречников, в итоге счет встречи — 3:1 в пользу наших.

Андрей Блажко, главный тренер «Амкара»:

— Считаю, что хорошая игра с нашей стороны. Целостная. Но были периоды — немножко выпадали. Неправильно действовали с точки зрения тактики даже. А так — в принципе, достаточно хорошо, хорошие голы забили. Грех жаловаться на реализацию, но во втором тайме всё равно могли забить ещё. Но тем не менее — хорошая победа.

Следующий матч состоится 11 мая в 17:00 в Нижнем Новгороде. «Амкар» сыграет с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».

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