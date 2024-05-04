«Амкар Пермь» на домашнем стадионе победил «Динамо-Барнаул»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» вчера на домашнем поле обыграл гостей из «Динамо-Барнаула». Один гол забил Алекс Раджабов, два — Илья Юрченко. Единственный мяч в ворота пермяков отправил Никита Гречников, в итоге счет встречи — 3:1 в пользу наших.