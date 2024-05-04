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Десять ножевых ранений. В Прикамье пассажир поезда пытался убить попутчика

Десять ножевых ранений. В Прикамье пассажир поезда пытался убить попутчика

4 мая 2024, 18:43
Фото: properm.ru
Пассажир поезда Москва — Владивосток выжил только благодаря пермским медикам. На него с ножом напал сосед по вагону.

Накануне, 3 мая, около семи вечера в купейном вагоне поезда Москва — Владивосток мужчина набросился на своего попутчика. До встречи в поездке они не были знакомы, рассказали собеседники Properm.ru в правоохранительных органах.

Поножовщина произошла на перегоне между Верещагино и Чайковской. Мужчина получил от своего попутчика не менее десяти ударов ножом в жизненно важные органы. После большой кровопотери мужчину спасли пермские медики.

Причина поступка пассажира, ехавшего во Владивосток, непонятна. По словам очевидцев, он внезапно начал вести себя агрессивно. Данных, что он употребил что-то незаконное, сейчас нет.

По официальному сообщению Пермской транспортной прокуратуры, уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ было возбуждено уже сегодня.

В тот же день гражданин был снят с поезда, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение.

Дзержинским райсудом сегодня обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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