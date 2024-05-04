Гематома и сотрясение. В Перми трое неизвестных жестоко избили 19-летнего студента

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Перми вчера поздно вечером, 3 мая, компания неизвестных мужчин избила человека. Видео с места происшествия на ул. Куйбышева появилось в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сегодня утром. Позже оказалось, что пострадавших от побоев может быть двое — на них напали в разное время, но в один день.
«Моего сына так же побили эти же люди несколькими часами ранее в районе гаражей на ул. Героев Хасана, 7, просьба откликнуться девушку, снявшей все это безобразие на видео», — написала в комментариях одна из жительниц Перми, Мария. Корреспонденту Properm.ru она рассказала, что сейчас 19-летний молодой человек находится в городской больнице им. Тверье. У него сотрясение и сильная гематома на пол-лица.
По словам Марии, все произошло после футбольного матча около 18:00. Она предполагает, что трое неизвестных являются болельщиками и возвращались после игры. Нападавшие избили сына женщины за домом. Поводом для агрессии стал его комментарий.
«В дежурную часть отдела полиции Свердловского района поступило заявление по факту нанесения телесных повреждений молодому человеку 2005 года рождения со стороны неустановленных лиц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю Properm.ru. Сейчас полиция проводит проверку.
Что касается второго пострадавшего, попавшего на видео, по нему официальной информации нет. Корреспондент Properm.ru предполагает, что он мог не обратиться в полицию.