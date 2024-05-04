Гематома и сотрясение. В Перми трое неизвестных жестоко избили 19-летнего студента

«Моего сына так же побили эти же люди несколькими часами ранее в районе гаражей на ул. Героев Хасана, 7, просьба откликнуться девушку, снявшей все это безобразие на видео», — написала в комментариях одна из жительниц Перми, Мария. Корреспонденту Properm.ru она рассказала, что сейчас 19-летний молодой человек находится в городской больнице им. Тверье. У него сотрясение и сильная гематома на пол-лица.