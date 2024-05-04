Из пермского «Молота» ушел еще один нападающий

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
После пяти сезонов, проведенных в составе пермского ХК «Молот», команду покидает нападающий Дмитрий Воробьев. 28-летний форвард перешел в клуб перед началом сезона 2019/2020.
Спортсмен сыграл в составе пермской команды 264 матча и набрал 135 (47+88) очков за результативность при показателе полезности +27, сообщает пресс-служба клуба.
Дмитрий Воробьев, бывший нападающий «Молота»:
— Хотелось бы выразить слова благодарности городу Перми, который принял меня, мою семью, людям в этом городе, которые помогали, направляли. Спасибо нашим замечательным болельщикам, которые нас поддерживали в трудную минуту, а также руководству клуба, которое дало возможность развиваться и раскрываться. Хотел бы сказать огромное спасибо тренерскому штабу, обслуживающему персоналу и моим коллегам, друзьям по цеху за эти проведённые пять лет. Хочу пожелать удачи «Молоту»!
С начала мая из «Молота» ушли старший тренер, еще трое нападающих и основной вратарь. В апреле клуб покинул главный тренер Павел Зубов.