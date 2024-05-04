Мороз до -6 градусов. В Прикамье установлены новые рекорды холода для начала мая

В Чердыни похолодало аж до -6°, что является рекордно низким для метеостанции для 4 мая с 1918 года, сообщают сотрудники научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В селе Ножовка до установления рекордного значения не хватило совсем чуть-чуть — здесь температура воздуха -2,5°, рекорд был установлен в 1972 году — тогда было -3°.