Мороз до -6 градусов. В Прикамье установлены новые рекорды холода для начала мая

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Первые рекорды аномально холодной для начала мая погоды установились в Пермском крае. В Верещагино минимальная температура воздуха зафиксирована на уровне -3,5° — это самое низкое значение для 4 мая как минимум за последние 58 лет.
В Чердыни похолодало аж до -6°, что является рекордно низким для метеостанции для 4 мая с 1918 года, сообщают сотрудники научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В селе Ножовка до установления рекордного значения не хватило совсем чуть-чуть — здесь температура воздуха -2,5°, рекорд был установлен в 1972 году — тогда было -3°.
Метеорологи обращают внимание, что информация получена не по всем станциям. Возможно, позже окажется, что в некоторых территориях Прикамья было еще холоднее.