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В Пермском крае установлены новые температурные рекорды для 4 мая за много лет

Мороз до -6 градусов. В Прикамье установлены новые рекорды холода для начала мая

4 мая 2024, 10:47
Фото: unsplash.com

В Пермском крае установлены новые температурные рекорды для 4 мая за много лет

Данные с метеостанций еще не окончательные: тогда может появиться больше рекордных значений.

Первые рекорды аномально холодной для начала мая погоды установились в Пермском крае. В Верещагино минимальная температура воздуха зафиксирована на уровне -3,5° — это самое низкое значение для 4 мая как минимум за последние 58 лет.

В Чердыни похолодало аж до -6°, что является рекордно низким для метеостанции для 4 мая с 1918 года, сообщают сотрудники научно-популярного проекта «Метеоролог и я». В селе Ножовка до установления рекордного значения не хватило совсем чуть-чуть — здесь температура воздуха -2,5°, рекорд был установлен в 1972 году — тогда было -3°.

Метеорологи обращают внимание, что информация получена не по всем станциям. Возможно, позже окажется, что в некоторых территориях Прикамья было еще холоднее.

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