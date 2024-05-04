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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:49

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение грузовиков и автобусов

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за мощного снегопада

4 мая 2024, 05:15
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края; vk.com/chp_dtp_perm

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение грузовиков и автобусов

Водителей просят ехать по этой дороге только на зимних шинах.

На трассе Пермь — Екатеринбург сегодня, 4 мая с 8:00 ограничено движение грузового транспорта и автобусов. Причиной стал сильный снегопад, на некоторых участках дороги из-за него образовались пробки.

В пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья сообщают, что ограничение введено на участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, км 047+000 — км 160+387 (Кунгурский и Суксунский округа). Дорожная техника убирает снег, а экипажи ДПС патрулируют маршрут. В ГИБДД просят водителей ехать предельно осторожно и только на зимних шинах.

«Трасса стоит наглухо в оба направления», — рассказали подписчики Telegram-канала «ЧП Пермь | новости». В некоторых территориях Пермского края также выпал сильный снег, например, в Кунгуре выпало 13 мм осадков за 23 часа, высота снежного покрова составила 5 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. В соседней Свердловской области очень сильные снегопады зафиксированы на метеостанции Ревда (30 мм за 12 часов, высота покрова 32 см) и Сысерть (22 мм осадков за 12 часов, высота покрова 5 см).

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