На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение из-за мощного снегопада

«Трасса стоит наглухо в оба направления», — рассказали подписчики Telegram-канала «ЧП Пермь | новости». В некоторых территориях Пермского края также выпал сильный снег, например, в Кунгуре выпало 13 мм осадков за 23 часа, высота снежного покрова составила 5 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ. В соседней Свердловской области очень сильные снегопады зафиксированы на метеостанции Ревда (30 мм за 12 часов, высота покрова 32 см) и Сысерть (22 мм осадков за 12 часов, высота покрова 5 см).