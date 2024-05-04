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Власти передумали убирать стелу к 250-летию Перми с площади Гайдара

«Немножко передвинем». Стела с Орденом Ленина останется на кольце у Перми II

4 мая 2024, 09:01
Фото: Павел Воробьев / пресс-служба администрации Перми

Власти передумали убирать стелу к 250-летию Перми с площади Гайдара

Ранее стало известно, что площадь со стелой планируется перестроить.

Власти Прикамья передумали переносить стелу с Орденом Ленина, посвященную 250-летию Перми. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил корреспонденту телеканала «Ветта», что планируется лишь «немножко передвинуть» исторический памятник.

«Она действительно сохранится, мы пока ее трогать не будем, но потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем. Мы постараемся сделать так, чтобы она осталось в той же локации, поскольку память надо сохранять обязательно», — сказал глава Пермского края во время инспекции дорожных строек в Перми.

На прошлой неделе издание 59.ru обратило внимание, что на эскизах будущей площади Гайдара у железнодорожной станции Пермь II нет стелы. При этом в таблице к проекту якобы было указано, что колонну планируют разобрать и сдать в утиль.

Трехгранная стела на перекрестке с кольцевым движением была установлена в 1973 году. Автором проекта выступил пермский художник Константин Собакин.

Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут
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#Общество#Пермь#Памятник#Стела#Стела «К 250-летию Перми»
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