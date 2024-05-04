«Немножко передвинем». Стела с Орденом Ленина останется на кольце у Перми II

«Она действительно сохранится, мы пока ее трогать не будем, но потом, исходя из строительных потребностей, мы ее немножко передвинем. Мы постараемся сделать так, чтобы она осталось в той же локации, поскольку память надо сохранять обязательно», — сказал глава Пермского края во время инспекции дорожных строек в Перми.