Пермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы Прикамья

Пермский Союз кинематографистов запустил серию исторических видеороликов «Вкратце. Рассказы о Перми». Первый ролик уже появился в сети, всего выйдет 15 коротких фильмов. Авторы расскажут в них о знаковых городских местах, таких как парк Горького, цирк, Пермская художественная галерея, набережная и других.