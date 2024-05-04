Пермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы Прикамья

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Пермский Союз кинематографистов запустил серию исторических видеороликов «Вкратце. Рассказы о Перми». Первый ролик уже появился в сети, всего выйдет 15 коротких фильмов. Авторы расскажут в них о знаковых городских местах, таких как парк Горького, цирк, Пермская художественная галерея, набережная и других.
Сценарии к видеороликам написала драматург Ксения Гашева, режиссер и продюсер проекта, председатель Пермского Союза кинематографистов Ольга Аверкиева. С архивными кадрами работает команда монтажеров под руководством Ольги Бадиной, диктором является радиоведущий Алексей Поляков. Композитор проекта — Геннадий Широглазов, а графикой занимается Александр Федин.
Вниманию зрителя предстают личные истории жителей, впечатления и размышления о Перми. Из видеопроекта можно узнать уникальные и интересные факты. О столице Прикамья рассказывают:
Как рассказали в Пермском Союзе кинематографистов, все ролики основаны на архивных материалах киностудии «Новый курс», Пермской синематеки, Государственного архива Пермского края и самого Союза. Авторы публикуют видео в группе «ВКонтакте» «Пермь как фильм» и YouTube-канале киностудии «Новый курс».