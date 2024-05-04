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Кинематографисты сняли интернет-проект «Вкратце. Рассказы о Перми»

Пермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы Прикамья

4 мая 2024, 10:15
Фото: Киностудия «Новый курс»

Кинематографисты сняли интернет-проект «Вкратце. Рассказы о Перми»

Первый фильм уже можно посмотреть.
Сюжет
Пермь 300

Пермский Союз кинематографистов запустил серию исторических видеороликов «Вкратце. Рассказы о Перми». Первый ролик уже появился в сети, всего выйдет 15 коротких фильмов. Авторы расскажут в них о знаковых городских местах, таких как парк Горького, цирк, Пермская художественная галерея, набережная и других.

Сценарии к видеороликам написала драматург Ксения Гашева, режиссер и продюсер проекта, председатель Пермского Союза кинематографистов Ольга Аверкиева. С архивными кадрами работает команда монтажеров под руководством Ольги Бадиной, диктором является радиоведущий Алексей Поляков. Композитор проекта — Геннадий Широглазов, а графикой занимается Александр Федин.

Вниманию зрителя предстают личные истории жителей, впечатления и размышления о Перми. Из видеопроекта можно узнать уникальные и интересные факты. О столице Прикамья рассказывают:

  • писатель Светлана Федотова;
  • историк Олег Лейбович;
  • писатель Анатолий Королев;
  • архитектор Мендель Футлик;
  • почтовый работник Виталий Галанов;
  • филолог Рита Спивак;
  • математик Светлана Усть-Качкинцева;
  • актер Владимир Дроздов.
Видео: YouTube-канал киностудии «Новый курс»

Как рассказали в Пермском Союзе кинематографистов, все ролики основаны на архивных материалах киностудии «Новый курс», Пермской синематеки, Государственного архива Пермского края и самого Союза. Авторы публикуют видео в группе «ВКонтакте» «Пермь как фильм» и YouTube-канале киностудии «Новый курс».

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