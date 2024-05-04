Пермский ХК «Молот» продолжает обновлять состав команды

В пермском хоккейном клубе «Молот» продолжаются перестановки. Сегодня в пресс-службе ХК рассказали, что 34-летний защитник Максим Веревкин уходит играть за «Зауралье» (Курган). Максим вернулся в состав «Молота» по ходу сезона 2022/2023. В минувшем сезоне он сыграл в 51 матче, набрал 21 (1+20) балл за результативность при показателе полезности +13.