properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Максим Веревкин — на коллаже слева.

Пермский ХК «Молот» продолжает обновлять состав команды

4 мая 2024, 13:42
Фото: пресс-служба ХК «Молот»
Максим Веревкин — на коллаже слева.
Клуб уже покинула часть игроков, а с некоторыми продлили контракты.

В пермском хоккейном клубе «Молот» продолжаются перестановки. Сегодня в пресс-службе ХК рассказали, что 34-летний защитник Максим Веревкин уходит играть за «Зауралье» (Курган). Максим вернулся в состав «Молота» по ходу сезона 2022/2023. В минувшем сезоне он сыграл в 51 матче, набрал 21 (1+20) балл за результативность при показателе полезности +13.

Также пермская команда продлила соглашение с 24-летним нападающим Леонидом Пасмаником. В завершившемся сезоне он провел в составе «Молота» 17 матчей и набрал 7 (1+6) очков за результативность при показателе полезности +10.

Кроме того, пресс-служба «Молота» с утра сообщала, что в состав пермской команды вошел нападающий Павел Щербаков, а другой нападающий, Дмитрий Воробьев, покинул клуб.

Читайте также:
Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел ЩербаковИз пермского «Молота» ушел еще один нападающийЕще один игрок пермского «Молота» покинул хоккейный клуб
#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
Подпишитесь
Мороз до -6 градусов. В Прикамье установлены новые рекорды холода для начала мая
Сегодня, 10:47
Гематома и сотрясение. В Перми трое неизвестных жестоко избили 19-летнего студента
Сегодня, 11:59
«Немножко передвинем». Стела с Орденом Ленина останется на кольце у Перми II
Сегодня, 09:01
Фото. «Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов
Сегодня, 06:47
Резкий рост. За неделю тысяча жителей Прикамья пострадала от клещей
Сегодня, 08:38
Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел Щербаков
Сегодня, 09:24
"