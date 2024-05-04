Пермяк врезался в ограждение и погиб

Вчера поздним вечером, 3 мая, около 23:00, на ул. Верхнемуллинская в Перми произошло смертельное ДТП. По улице в направлении шоссе Космонавтов за рулем автомобиля Lada Granta ехал 51-летний водитель. По предварительной информации, в районе дома на Верхнемуллинской, 53 мужчина допустил наезд на препятствие слева по ходу движения.