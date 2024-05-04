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Updated Сегодня, 06:08

В Перми 51-летний водитель легкового автомобиля попал в смертельное ДТП

Пермяк врезался в ограждение и погиб

4 мая 2024, 06:06
Фото: скриншот видео пресс-службы ГИБДД Прикамья

В Перми 51-летний водитель легкового автомобиля попал в смертельное ДТП

Причина гибели устанавливается экспертами.
Сюжет
Дтп

Вчера поздним вечером, 3 мая, около 23:00, на ул. Верхнемуллинская в Перми произошло смертельное ДТП. По улице в направлении шоссе Космонавтов за рулем автомобиля Lada Granta ехал 51-летний водитель. По предварительной информации, в районе дома на Верхнемуллинской, 53 мужчина допустил наезд на препятствие слева по ходу движения.

В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Жена погибшего пояснила, что мужчина начал снижать скорость и уходить налево в ограждение, говорят в пресс-службе ГИБДД Прикамья. Официальную причину смерти водителя установит экспертиза, сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекторы просят жителей региона помнить, что автомобиль — это средство повышенной опасности для всех участников дорожного движения. При недомогании и риске возникновения инсультов, инфарктов или обмороков лучше попросить другого человека сесть за руль машины, воспользоваться общественным транспортом, вызвать такси или отложить поездку.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд#Смертельное дтп
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