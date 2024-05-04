Пермяк врезался в ограждение и погиб

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Вчера поздним вечером, 3 мая, около 23:00, на ул. Верхнемуллинская в Перми произошло смертельное ДТП. По улице в направлении шоссе Космонавтов за рулем автомобиля Lada Granta ехал 51-летний водитель. По предварительной информации, в районе дома на Верхнемуллинской, 53 мужчина допустил наезд на препятствие слева по ходу движения.
В результате аварии водитель скончался на месте ДТП. Жена погибшего пояснила, что мужчина начал снижать скорость и уходить налево в ограждение, говорят в пресс-службе ГИБДД Прикамья. Официальную причину смерти водителя установит экспертиза, сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекторы просят жителей региона помнить, что автомобиль — это средство повышенной опасности для всех участников дорожного движения. При недомогании и риске возникновения инсультов, инфарктов или обмороков лучше попросить другого человека сесть за руль машины, воспользоваться общественным транспортом, вызвать такси или отложить поездку.