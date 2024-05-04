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С начала сезона от клещей пострадали более 1,3 тыс. жителей Пермского края

Резкий рост. За неделю тысяча жителей Прикамья пострадала от клещей

4 мая 2024, 08:38
Фото: ideogram.ai

С начала сезона от клещей пострадали более 1,3 тыс. жителей Пермского края

Почти треть всех пострадавших в регионе этой весной — дети.

Продолжается подъем клещевой активности в Прикамье. По данным на минувший четверг, 2 мая, в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 1 320 жителей региона, в том числе 461 ребенок. Для сравнения, неделю назад, 25 апреля, сообщалось о 317 пострадавших жителях.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, чаще всего за медицинской помощью при нападении клещей этой весной обращались жители Пермского, Добрянского, Краснокамского, Кунгурского, Кудымкарского и Карагайского округов.

Проведенные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 40,4% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,5% — моноцитарнм эрлихиозом человека, в 1,1% случаев — гранулоцитарным анаплазмозом человека и только в 0,8% случаев — клещевым вирусным энцефалитом.

Для профилактики клещевого энцефалита рекомендуется пройти вакцинацию. Завершить курс прививок необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Если клещ присосался к вам, обратитесь в медицинскую организацию, чтобы его снял специалист, или осторожно снимите сами. Потом отправьте клеща на анализ в лабораторию.

Более 300 жителей Пермского края пострадали от клещей с начала сезона
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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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