Резкий рост. За неделю тысяча жителей Прикамья пострадала от клещей

Для профилактики клещевого энцефалита рекомендуется пройти вакцинацию. Завершить курс прививок необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Если клещ присосался к вам, обратитесь в медицинскую организацию, чтобы его снял специалист, или осторожно снимите сами. Потом отправьте клеща на анализ в лабораторию.