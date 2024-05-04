Резкий рост. За неделю тысяча жителей Прикамья пострадала от клещей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Продолжается подъем клещевой активности в Прикамье. По данным на минувший четверг, 2 мая, в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 1 320 жителей региона, в том числе 461 ребенок. Для сравнения, неделю назад, 25 апреля, сообщалось о 317 пострадавших жителях.
Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, чаще всего за медицинской помощью при нападении клещей этой весной обращались жители Пермского, Добрянского, Краснокамского, Кунгурского, Кудымкарского и Карагайского округов.
Проведенные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 40,4% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,5% — моноцитарнм эрлихиозом человека, в 1,1% случаев — гранулоцитарным анаплазмозом человека и только в 0,8% случаев — клещевым вирусным энцефалитом.
Для профилактики клещевого энцефалита рекомендуется пройти вакцинацию. Завершить курс прививок необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Если клещ присосался к вам, обратитесь в медицинскую организацию, чтобы его снял специалист, или осторожно снимите сами. Потом отправьте клеща на анализ в лабораторию.