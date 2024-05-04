С погибшим на СВО рядовым сегодня простятся в Краснокамске

Сегодня, 4 мая, в Краснокамске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем Комаровым. Прощание состоится в 11:00 в ДК Гознака (ул. Карла Либкнехта, 10), сообщают в пресс-службе администрации округа. Власти не уточняют, сколько лет было мужчине, когда он погиб и остались ли у него дети.