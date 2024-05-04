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Published Сегодня, 03:54

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На СВО погиб рядовой Сергей Комаров из Краснокамска

С погибшим на СВО рядовым сегодня простятся в Краснокамске

4 мая 2024, 03:54
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Краснокамского округа

На СВО погиб рядовой Сергей Комаров из Краснокамска

Власти сообщили о случившемся без подробностей.

Сегодня, 4 мая, в Краснокамске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем Комаровым. Прощание состоится в 11:00 в ДК Гознака (ул. Карла Либкнехта, 10), сообщают в пресс-службе администрации округа. Власти не уточняют, сколько лет было мужчине, когда он погиб и остались ли у него дети.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация в России. Сроков завершения СВО нет, она продолжается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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