Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел Щербаков

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Пермский хоккейный клуб «Молот» представил нового нападающего. Теперь в команде будет играть воспитанник воскресенской школы хоккея 27-летний Павел Щербаков.
О спортсмене известно, что на юниорском уровне он играл за воскресенский «Химик», а затем перешел в мытищинские «Атланты», в составе которых дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. В ходе ВХЛ Павел играл за «Ростов» — в этой команде он провел 143 матча, набрав 64 (29+35) балла за результативность при показателе полезности +10.
В пресс-службе «Молота» рассказали, что Щербаков в прошлом сезоне выступал в белорусской Экстралиге в составе ХК «Юность-Минск». В 58 матчах сезона хоккеист набрал 47 (21+26) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности +27.