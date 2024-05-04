Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел Щербаков

О спортсмене известно, что на юниорском уровне он играл за воскресенский «Химик», а затем перешел в мытищинские «Атланты», в составе которых дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. В ходе ВХЛ Павел играл за «Ростов» — в этой команде он провел 143 матча, набрав 64 (29+35) балла за результативность при показателе полезности +10.