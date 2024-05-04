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За пермский «Молот» будет играть нападающий Павел Щербаков

Состав пермского ХК «Молот» пополнил нападающий Павел Щербаков

4 мая 2024, 09:24
Фото: vk.com/yunosthockey

За пермский «Молот» будет играть нападающий Павел Щербаков

Перестановки в пермском клубе продолжаются.

Пермский хоккейный клуб «Молот» представил нового нападающего. Теперь в команде будет играть воспитанник воскресенской школы хоккея 27-летний Павел Щербаков.

О спортсмене известно, что на юниорском уровне он играл за воскресенский «Химик», а затем перешел в мытищинские «Атланты», в составе которых дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. В ходе ВХЛ Павел играл за «Ростов» — в этой команде он провел 143 матча, набрав 64 (29+35) балла за результативность при показателе полезности +10.

В пресс-службе «Молота» рассказали, что Щербаков в прошлом сезоне выступал в белорусской Экстралиге в составе ХК «Юность-Минск». В 58 матчах сезона хоккеист набрал 47 (21+26) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности +27.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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