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Ночью сын спас свою мать на пожаре в селе Бершеть Пермского края

Сын спас свою мать на пожаре в одном из сел Пермского края

4 мая 2024, 12:39
Фото: ideogram.ai

Ночью сын спас свою мать на пожаре в селе Бершеть Пермского края

В МЧС рассказали, что могло стать причиной происшествия.

В селе Бершеть Пермского края, на ул. Сибирский тракт, сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило дежурному в 01:22, к месту вызова выехали 20 человек и четыре единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники первого подразделения прибыли на место и увидели, что горят дом, баня и надворные постройки. К счастью, до приезда пожарных сын спас свою мать. Со слов хозяйки дома, когда она спала, мужчина услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать, они пошли искать источник звука и услышали треск со стороны вытяжки на кухне. В этот момент горели пристрой и баня, пламя уже перекидывалось на дом.

Площадь пожара — 96 кв. м, он был локализован в 02:14, ликвидирован в 02:27. Предварительная причина случившегося — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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