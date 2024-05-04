Сын спас свою мать на пожаре в одном из сел Пермского края

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В селе Бершеть Пермского края, на ул. Сибирский тракт, сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило дежурному в 01:22, к месту вызова выехали 20 человек и четыре единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники первого подразделения прибыли на место и увидели, что горят дом, баня и надворные постройки. К счастью, до приезда пожарных сын спас свою мать. Со слов хозяйки дома, когда она спала, мужчина услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать, они пошли искать источник звука и услышали треск со стороны вытяжки на кухне. В этот момент горели пристрой и баня, пламя уже перекидывалось на дом.
Площадь пожара — 96 кв. м, он был локализован в 02:14, ликвидирован в 02:27. Предварительная причина случившегося — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.