Сын спас свою мать на пожаре в одном из сел Пермского края

Сотрудники первого подразделения прибыли на место и увидели, что горят дом, баня и надворные постройки. К счастью, до приезда пожарных сын спас свою мать. Со слов хозяйки дома, когда она спала, мужчина услышал странные звуки на кухне. Он разбудил мать, они пошли искать источник звука и услышали треск со стороны вытяжки на кухне. В этот момент горели пристрой и баня, пламя уже перекидывалось на дом.