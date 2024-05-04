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В деревне Якунята Прикамья отремонтировали поврежденный газопровод

В деревне Стряпунята Пермского края восстановили подачу газа после аварии

4 мая 2024, 05:37
Фото: 1MI

В деревне Якунята Прикамья отремонтировали поврежденный газопровод

Причина случившегося не сообщается.

В Прикамье восстановлен поврежденный участок газопровода рядом с деревней Якунята. Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. человек в деревне Стряпунята.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы, специалисты начали подачу газа и подключение абонентов. В краевом министерстве ЖКХ просят жителей при наличии вопросов о подключении газа звонить в дежурную диспетчерскую службу Краснокамского округа по номеру +7 (342) 735-14-36.

Авария на газопроводе у деревни Якунята произошла вчера вечером, 4 мая. Из-за происшествия был введен режим повышенной готовности.

В Краснокамском округе без газа осталось полторы тысячи человек
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#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Газ
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