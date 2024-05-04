В деревне Стряпунята Пермского края восстановили подачу газа после аварии

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В Прикамье восстановлен поврежденный участок газопровода рядом с деревней Якунята. Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. человек в деревне Стряпунята.
Сейчас ведутся пусконаладочные работы, специалисты начали подачу газа и подключение абонентов. В краевом министерстве ЖКХ просят жителей при наличии вопросов о подключении газа звонить в дежурную диспетчерскую службу Краснокамского округа по номеру +7 (342) 735-14-36.
Авария на газопроводе у деревни Якунята произошла вчера вечером, 4 мая. Из-за происшествия был введен режим повышенной готовности.