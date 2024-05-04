В одной из нежилых деревень Пермского края произошел крупный пожар

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Вчера вечером, 3 мая, в деревне Жганево Юсьвинского муниципального округа произошел крупный пожар. Сообщение о нем поступило диспетчеру 72 пожарной части в 21:26. К месту пожара выехали шесть человек личного состава и три единицы техники от подразделений пожарной охраны 72 пожарной части и добровольной пожарной дружины деревни Обирино.
По прибытии к месту происшествия выяснилось, что горит нежилой дом, а также трава на площади 75 кв. м. Приблизительная площадь всего возгорания составила 165 кв. м. В итоге пожар локализовали в 21:47, ликвидировали в 21:57. Никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве обращают внимание, что деревня Жганево является нежилой с 2023 года.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку, выясняют обстоятельства пожара и его причины. Жителей региона призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности и в быту, и на природе, в том числе, при сжигании мусора на дачных участках и приготовлении пищи.