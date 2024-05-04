В одной из нежилых деревень Пермского края произошел крупный пожар

По прибытии к месту происшествия выяснилось, что горит нежилой дом, а также трава на площади 75 кв. м. Приблизительная площадь всего возгорания составила 165 кв. м. В итоге пожар локализовали в 21:47, ликвидировали в 21:57. Никто не погиб и не пострадал, сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве обращают внимание, что деревня Жганево является нежилой с 2023 года.