В Перми ищут 16-летнего подростка, пропавшего еще в апреле

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Перми волонтеры просят помочь с поисками 16-летнего подростка. Известно, что Данил Зырянов еще 24 апреля утром ушел из дома по ул. Холмогорская. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы подростка: рост 165-170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную панаму, темные джинсы, черную кожаную куртку и белые кроссовки. Может носить очки, носит усы.
Поисковый отряд имени Ирины Бухановой просит пермяков помочь в распространении информации. «Требуется информационная поддержка поиска.
Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!», — сообщается в ориентировке.