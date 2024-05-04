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Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Перми объявлены поиски 16-летнего подростка, пропавшего более недели назад

В Перми ищут 16-летнего подростка, пропавшего еще в апреле

4 мая 2024, 04:09
Фото: Google Maps; поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми объявлены поиски 16-летнего подростка, пропавшего более недели назад

Данил ушел из дома полторы недели назад.

В Перми волонтеры просят помочь с поисками 16-летнего подростка. Известно, что Данил Зырянов еще 24 апреля утром ушел из дома по ул. Холмогорская. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы подростка: рост 165-170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную панаму, темные джинсы, черную кожаную куртку и белые кроссовки. Может носить очки, носит усы.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой просит пермяков помочь в распространении информации. «Требуется информационная поддержка поиска.
Всего один ваш репост — и, возможно, именно вы поможете человеку вернуться домой!», — сообщается в ориентировке.

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#Общество#Пермь#Пропал человек#Поиск людей
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