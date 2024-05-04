«Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Снегопад в ночь на 4 мая удивил жителей некоторых территорий Прикамья. У соседей в Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан тоже выпало немало снега, а участок трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» сегодня утром даже закрыли для грузового транспорта до нормализации погодных условий.
«Утренние пейзажи деревни Асово!» — так подписал эти фото житель Пермского края.
«Как быстро лето пролетело!» — шутливо удивляются в паблике «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)».
В группе «Доска объявлений с. Ключи, Суксунский район» сообщают подписчикам: «С добрым утром! Зима не дремлет». В паблике «Подслушано Суксун» тоже опубликовали фото заснеженного леса.
Не отстает от других территорий региона и центр Кишертского района — село Усть-Кишерть — его тоже замело.
И в Кунгуре снег лежит. По крайней мере, так было сегодня в 6:00, сообщает аноним.