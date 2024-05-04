«Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов

Снегопад в ночь на 4 мая удивил жителей некоторых территорий Прикамья. У соседей в Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан тоже выпало немало снега, а участок трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» сегодня утром даже закрыли для грузового транспорта до нормализации погодных условий.