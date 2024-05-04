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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Жители Прикамья поделились фотографиями последствий майского снегопада

«Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов

4 мая 2024, 06:47
Фото: группа «Доска объявлений с. Ключи, Суксунский район», vk.com

Жители Прикамья поделились фотографиями последствий майского снегопада

Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями неожиданно зимней погоды.
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Снегопад в ночь на 4 мая удивил жителей некоторых территорий Прикамья. У соседей в Свердловской и Тюменской областях, а также в Республике Башкортостан тоже выпало немало снега, а участок трассы Р-242 «Пермь-Екатеринбург» сегодня утром даже закрыли для грузового транспорта до нормализации погодных условий.

«Утренние пейзажи деревни Асово!» — так подписал эти фото житель Пермского края.

Фото: Денис Беккер / соцсети

«Как быстро лето пролетело!» — шутливо удивляются в паблике «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)».

Фото: сообщество «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)»

В группе «Доска объявлений с. Ключи, Суксунский район» сообщают подписчикам: «С добрым утром! Зима не дремлет». В паблике «Подслушано Суксун» тоже опубликовали фото заснеженного леса.

Фото: группа «Доска объявлений с. Ключи, Суксунский район»

Не отстает от других территорий региона и центр Кишертского района — село Усть-Кишерть — его тоже замело.

Фото: Людмила Трапезникова / соцсети

И в Кунгуре снег лежит. По крайней мере, так было сегодня в 6:00, сообщает аноним.

Фото: vk.com/podslushano.kungur
#Общество#Пермь#Фото#Погода#Снегопад
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