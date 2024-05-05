Когда ждать тепла в Перми? Отвечают синоптики

На большинстве метеостанций Пермского края оказалась не только ниже климатической нормы на 8-9 градусов, но и ниже нулевой отметки, чего в мае не было с 2002 г. В Перми дневной максимум составил +1,7˚С, при этом из-за северного ветра ощущаемая температура была еще ниже фактической.