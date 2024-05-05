Когда ждать тепла в Перми? Отвечают синоптики

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
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Updated Сегодня, 05:14
Синоптики назвали среднесуточную температуру воздуха в субботу, 4 мая, аномально низкой для климатической нормы региона.
На большинстве метеостанций Пермского края оказалась не только ниже климатической нормы на 8-9 градусов, но и ниже нулевой отметки, чего в мае не было с 2002 г. В Перми дневной максимум составил +1,7˚С, при этом из-за северного ветра ощущаемая температура была еще ниже фактической.
Заток холода усилился в тылу углубляющегося циклона, который принес рекордные снегопады в Зауралье. Здесь температура воздуха была ниже нормы уже на 11˚С и выпало огромное количество осадков — до 39 мм за сутки в Ревде, установился снежный покров высотой до 30-40 см.
Еще сегодня 5 мая, Пермский край останется под влиянием очень холодной арктической воздушной массы, поэтому следует ожидать очень низкой ночной температуры (-1…-6˚С, в Перми до -4˚С, а на востоке края до -9˚С), и слабого дневного прогрева (+1…+6˚, в Перми до +4˚С). Но осадков уже не ожидается, так как погоду будет формировать слабовыраженный гребень повышенного давления.
6 мая по данным ГИС-центра ПГНИУ ожидается выход с центра Европейской России циклона с достаточно обильными осадками (до 10-15 мм) в виде дождя и мокрого снега, в том числе и в Перми. К середине следующей недели в Перми может установиться относительно теплая погода — воздух днем прогреется до +10˚С, а 8 мая — до +20˚С.