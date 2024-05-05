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«КоммерсантЪ-Прикамье»: руководители пермской полиции увольняются из-за конфликта

«КоммерсантЪ-Прикамье»: руководители пермской полиции увольняются из-за конфликта

5 мая 2024, 07:46
Фото: 1MI
По версии редакции «КоммерсантЪ-Прикамье» трое руководителей УМВД по Перми уходят из-за несогласия с кадровыми решениями.

Из городского управления внутренних дел уходят несколько ключевых руководящих сотрудников, сообщает со ссылкой на своих собеседников «КоммерсантЪ-Прикамье». Речь идет о начальнике УМВД Станиславе Кравченко, его заместителе — начальнике полиции Дмитрии Иванове и замначальника полиции по оперативной работе Юрии Фомичеве.

Как утверждают в издании, Станислав Кравченко сейчас находится в отпуске, по окончании которого может уволиться из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, якобы офицеры не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка.

Станислав Кравченко возглавил УМВД Перми чуть больше двух лет назад, в апреле 2022 года. Ранее он служил замначальника штаба ГУ МВД по Пермскому краю — начальником инспекции. До этого господин Кравченко возглавлял криминальную милицию городского МВД, работал в подразделениях БЭП, руководил отделом внутренних дел по Мотовилихинскому району.

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