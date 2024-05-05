«КоммерсантЪ-Прикамье»: руководители пермской полиции увольняются из-за конфликта

Как утверждают в издании, Станислав Кравченко сейчас находится в отпуске, по окончании которого может уволиться из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, якобы офицеры не согласны с некоторыми кадровыми решениями руководства краевого главка.