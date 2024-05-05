properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Краснокамский застройщик срывает сроки сдачи дома для сирот в Соликамске

Краснокамский застройщик срывает сроки сдачи дома для сирот в Соликамске

5 мая 2024, 06:42
Фото: Прокуратура Пермского края
В многоквартирный дом в Клестовке уже нынешним летом должны заехать переселенцы из ветхого жилья и дети-сироты.

Соликамский городской прокурор Ольга Константинова проверила ход строительства социального объекта «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне Клестовка». Контракт на его строительство был заключен в 2022 году с ООО «Ярус стандарт». Стоимость строительства социального жилья — 290,39 млн рублей. В него должны уже в июне 2024 года заехать 68 семей из аварийного жилья и дети-сироты.

Как сообщают в прокуратуре, 84-квартирный жилой дом возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения неприглядного для проживания жилищного фонда», со сроком сдачи в июне 2024 года.

Выезд на место показал отставание от сроков выполнения отдельных работ, поэтому прокурором принято решение о внесении представления руководителю подрядной организации ООО «Ярус стандарт». Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.

О том, что подрядчик начал срывать сроки строительства социального жилья стало известно уже летом 2023 года. Тогда МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» взыскало с подрядчика 181 тыс. рублей штрафа.

Подпишитесь
Митрополит Пермский Мефодий упомянул в пасхальном послании террористические угрозы
Сегодня, 04:48
Когда ждать тепла в Перми? Отвечают синоптики
Сегодня, 04:06
С 2017 года мэрия Перми не расселила жителей аварийных домов в новые квартиры
Сегодня, 02:48
Десять ножевых ранений. В Прикамье пассажир поезда пытался убить попутчика
Вчера, 18:43
Фото. «Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов
Вчера, 06:47
"