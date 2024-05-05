Краснокамский застройщик срывает сроки сдачи дома для сирот в Соликамске

Соликамский городской прокурор Ольга Константинова проверила ход строительства социального объекта «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне Клестовка». Контракт на его строительство был заключен в 2022 году с ООО «Ярус стандарт». Стоимость строительства социального жилья — 290,39 млн рублей. В него должны уже в июне 2024 года заехать 68 семей из аварийного жилья и дети-сироты.