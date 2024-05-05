Краснокамский застройщик срывает сроки сдачи дома для сирот в Соликамске

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Соликамский городской прокурор Ольга Константинова проверила ход строительства социального объекта «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне Клестовка». Контракт на его строительство был заключен в 2022 году с ООО «Ярус стандарт». Стоимость строительства социального жилья — 290,39 млн рублей. В него должны уже в июне 2024 года заехать 68 семей из аварийного жилья и дети-сироты.
Как сообщают в прокуратуре, 84-квартирный жилой дом возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения неприглядного для проживания жилищного фонда», со сроком сдачи в июне 2024 года.
Выезд на место показал отставание от сроков выполнения отдельных работ, поэтому прокурором принято решение о внесении представления руководителю подрядной организации ООО «Ярус стандарт». Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.
О том, что подрядчик начал срывать сроки строительства социального жилья стало известно уже летом 2023 года. Тогда МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского городского округа» взыскало с подрядчика 181 тыс. рублей штрафа.