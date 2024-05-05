Митрополит Пермский Мефодий упомянул в пасхальном послании террористические угрозы

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Глава Пермской метрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский 4 мая, в Великую Субботу, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Троицком кафедральном соборе в Перми.
В своем пасхальном послании он в том числе сказал, что «Современный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы: эпидемии, агрессия недружественных стран, террористические угрозы все больше и больше пытаются вселить в сердца людей страх, трепет и смятение. Но, есть нечто, что превосходит волнение моря житейского: это вечная радостная весть о Воскресшем Спасителе».