Митрополит Пермский Мефодий упомянул в пасхальном послании террористические угрозы

В своем пасхальном послании он в том числе сказал, что «Современный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы: эпидемии, агрессия недружественных стран, террористические угрозы все больше и больше пытаются вселить в сердца людей страх, трепет и смятение. Но, есть нечто, что превосходит волнение моря житейского: это вечная радостная весть о Воскресшем Спасителе».