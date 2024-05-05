properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Митрополит Пермский Мефодий упомянул в пасхальном послании террористические угрозы

Митрополит Пермский Мефодий упомянул в пасхальном послании террористические угрозы

5 мая 2024, 04:48
В православных храмах в Пасху проходят праздничные богослужения.

Глава Пермской метрополии Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский 4 мая, в Великую Субботу, совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Троицком кафедральном соборе в Перми.

В своем пасхальном послании он в том числе сказал, что «Современный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы: эпидемии, агрессия недружественных стран, террористические угрозы все больше и больше пытаются вселить в сердца людей страх, трепет и смятение. Но, есть нечто, что превосходит волнение моря житейского: это вечная радостная весть о Воскресшем Спасителе».

Подпишитесь
Когда ждать тепла в Перми? Отвечают синоптики
Сегодня, 04:06
Краснокамский застройщик срывает сроки сдачи дома для сирот в Соликамске
Сегодня, 06:42
С 2017 года мэрия Перми не расселила жителей аварийных домов в новые квартиры
Сегодня, 02:48
Десять ножевых ранений. В Прикамье пассажир поезда пытался убить попутчика
Вчера, 18:43
Фото. «Вот это февральнуло!». Пермский край оказался во власти майских снегопадов
Вчера, 06:47
"