Мосбиржа оспаривает изъятие акций Соликамского магниевого завода

СМИ сообщают, первым жалобу заметил «Интерфакс», что ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.