Мосбиржа оспаривает изъятие акций Соликамского магниевого завода

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Московская биржа направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, которым он удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод».
Жалоба ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» была подана 27 апреля, 3 мая опубликована судом и пока не принята к производству. Мосбиржа выступает в этом деле в качестве третьего лица.
СМИ сообщают, первым жалобу заметил «Интерфакс», что ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.
Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых — АО «Открытие брокер», ООО «ОИнвест» и АО ИК «Регион» направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Все они, кроме ходатайства инвесткомпании «Регион», оставлены без движения, последняя принята судом к производству.
В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.
Как пишет «Интерфакс», национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.