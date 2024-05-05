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Мосбиржа оспаривает изъятие акций Соликамского магниевого завода

Мосбиржа оспаривает изъятие акций Соликамского магниевого завода

5 мая 2024, 14:02
Фото: properm.ru
По требованию Генпрокуратуры РФ изъял в пользу государства контрольный пакет акций Соликамского магниевого завода, которые контролировали бизнесмены Петр Кондрашев, Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев. У них были 89,4% акций предприятия. В результате СМЗ перешел под контроль Росатома.

Московская биржа направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края, которым он удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тыс. миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод».

Жалоба ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» была подана 27 апреля, 3 мая опубликована судом и пока не принята к производству. Мосбиржа выступает в этом деле в качестве третьего лица.

СМИ сообщают, первым жалобу заметил «Интерфакс», что ранее биржа выступала против изъятия акций в пользу государства у владельцев, которые приобрели их на организованных торгах. Аналогичную позицию занял и Центробанк, по мнению которого такие акционеры являются законными владельцами ценных бумаг, а их изъятие приведет к подрыву доверия граждан к процедуре биржевых торгов. Торги акциями СМЗ были прекращены в ноябре 2022 года, после того, как предприятие перешло под контроль государства.

Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых — АО «Открытие брокер», ООО «ОИнвест» и АО ИК «Регион» направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Все они, кроме ходатайства инвесткомпании «Регион», оставлены без движения, последняя принята судом к производству.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.

Как пишет «Интерфакс», национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций у предприятия в Соликамске
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