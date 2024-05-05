Пермякам предлагали билеты на несуществующие перелеты до Сочи

Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel. Об этом на своих ресурсах сообщила сама авиакомпания.