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Updated Сегодня, 10:47

Пермякам предлагали билеты на несуществующие перелеты до Сочи

Пермякам предлагали билеты на несуществующие перелеты до Сочи

5 мая 2024, 10:42
Фото: 1MI
Фальшивые билеты от авиакомпании NordStar появились на интернет-ресурсах по поиску дешевых рейсов.

Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel. Об этом на своих ресурсах сообщила сама авиакомпания.

Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания 2024 года по следующим маршрутам:

  • Пермь — Сочи,
  • Сочи — Пермь,
  • Санкт-Петербург — Сочи,
  • Сочи — Санкт-Петербург,
  • Москва — Сочи (с вылетом в 07:50),
  • Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

В авиакомпании NordStar заявляют, что сейчас занимаются устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel. По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы.

Согласно актуального расписания международного аэропорта «Пермь» сейчас авиакомпания NordStar выполняет перелеты из Большого Савино в Казань и Норильск.

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