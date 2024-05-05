Пермякам предлагали билеты на несуществующие перелеты до Сочи

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы авиакомпании NordStar на ряде агентских ресурсов, среди которых в том числе: aviakassa.com и mego.travel. Об этом на своих ресурсах сообщила сама авиакомпания.
Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне расписания 2024 года по следующим маршрутам:
В авиакомпании NordStar заявляют, что сейчас занимаются устранением из продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на сайтах aviakassa.com и mego.travel. По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы.
Согласно актуального расписания международного аэропорта «Пермь» сейчас авиакомпания NordStar выполняет перелеты из Большого Савино в Казань и Норильск.