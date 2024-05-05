Пострадавшего в поезде от десяти ножевых ранений военнослужащего прооперировали

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По информации Properm.ru, получившего более десяти ножевых ранений 25-летнего военнослужащего из Красноярского края доставили в Краснокамскую ЦРБ. С большой кровопотерей его сняли с поезда на станции Чайковская медики скорой помощи.
В региональном Минздраве пообещали позднее прокомментировать состояние потерпевшего после операции.
Мужчине было сделано несколько операций, поскольку ему были нанесены ножевые ранения, задевшие жизненно важные органы. После чего молодого военного перевели в отделение реанимации. Сейчас его жизни ничего не угрожает, утверждают в следственных органах.
Конфликт между соседями по купе в купейном вагоне поезда Москва — Владивосток произошел из-за того, предполагает следствие, что нападавший грубо вел себя по отношению к проводнице. Военный осадил грубияна, после чего тот достал нож.