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Пострадавшего в поезде от десяти ножевых ранений военнослужащего прооперировали

Пострадавшего в поезде от десяти ножевых ранений военнослужащего прооперировали

5 мая 2024, 09:19
Фото: Центральное МСУТ СК РФ
Пострадавшего от рук попутчика в поезде Москва — Владивосток прооперировали в Краснокамске.

По информации Properm.ru, получившего более десяти ножевых ранений 25-летнего военнослужащего из Красноярского края доставили в Краснокамскую ЦРБ. С большой кровопотерей его сняли с поезда на станции Чайковская медики скорой помощи.

В региональном Минздраве пообещали позднее прокомментировать состояние потерпевшего после операции.

Мужчине было сделано несколько операций, поскольку ему были нанесены ножевые ранения, задевшие жизненно важные органы. После чего молодого военного перевели в отделение реанимации. Сейчас его жизни ничего не угрожает, утверждают в следственных органах.

Конфликт между соседями по купе в купейном вагоне поезда Москва — Владивосток произошел из-за того, предполагает следствие, что нападавший грубо вел себя по отношению к проводнице. Военный осадил грубияна, после чего тот достал нож.

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