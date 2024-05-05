С 2017 года мэрия Перми не расселила жителей аварийных домов в новые квартиры

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Суд удовлетворил административные иски прокурора Индустриального района в интересах жителей бараков к управлению жилищных отношений администрации Перми о признании незаконным распоряжения в части срока расселения домов.
Прокуратура проанализировала сроки исполнения требований жилищного законодательства при расселении многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в районе. Было установлено, что распоряжением начальника УЖО еще в 2017 году многоквартирные дома по адресу: Пермь, ул. Танкистов, 37 и ул. Космонавта Беляева, 30 признаны аварийными и подлежащими сносу.
Отделу расселения жилищного фонда было поручено принять меры к отселению граждан, проживающих в домах, в срок до 31декабря 2023. В дальнейшем, срок расселения граждан, проживающих в домах, установлен до 31 декабря 2030, ввиду того, что указанные многоквартирные дома не включены в действующие муниципальные адресные программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилья.
Суд решил, что установленный административным ответчиком срок расселения не отвечает требованиям разумности, является чрезмерно длительным, создает явную угрозу жизни и здоровью граждан. Распоряжение начальника УЖО администрации города Перми в части срока расселения домов до 31 декабря 2030 признано судом незаконным.
Суд возложил на мэрию обязанность в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда определить разумный срок для расселения граждан, проживающих в домах.
Решения суда в законную силу не вступили.