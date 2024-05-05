С 2017 года мэрия Перми не расселила жителей аварийных домов в новые квартиры

Отделу расселения жилищного фонда было поручено принять меры к отселению граждан, проживающих в домах, в срок до 31декабря 2023. В дальнейшем, срок расселения граждан, проживающих в домах, установлен до 31 декабря 2030, ввиду того, что указанные многоквартирные дома не включены в действующие муниципальные адресные программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилья.