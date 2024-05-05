С начала 2024 года в Прикамье изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2024 году проверили попадающие под индикаторы риска торговые предприятия, где продают табачные изделия. Инспекционные выездные мероприятия проводились без взаимодействия с контролируемыми лицами.
С начала года проверили более 17 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции, из них 6252 (36,7%) — с нарушением требований к маркировке средствами идентификации «Честный знак». Продукция, не соответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота.
Основные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий:
В отношении предпринимателей, допустивших нарушения обязательных требований, составлен 71 протокол об административных правонарушениях; в суды направлен 21 материал для принятия решения о конфискации арестованной продукции и привлечении к ответственности виновных лиц.
Участникам табачного рынка выданы предписания об устранении выявленных нарушений, их исполнение находится на особом контроле Управления.