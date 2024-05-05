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С начала 2024 года в Прикамье изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

С начала 2024 года в Прикамье изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

5 мая 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре подвели итоги проверок торговых точек, где продают табачные изделия. Ими торгуют у школ и не маркируют как это положено по закону.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в 2024 году проверили попадающие под индикаторы риска торговые предприятия, где продают табачные изделия. Инспекционные выездные мероприятия проводились без взаимодействия с контролируемыми лицами.

С начала года проверили более 17 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции, из них 6252 (36,7%) — с нарушением требований к маркировке средствами идентификации «Честный знак». Продукция, не соответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота.

Основные нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий:

  • реализация продукции вблизи организаций, осуществляющих образовательную деятельность (менее 100 метров);
  • открытая выкладка табачной и никотиносодержащей продукции, а также открытая выкладка кальянов;
  • отсутствие перечня реализуемой продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков;
  • реализация продукции с нарушением законодательства о техническом регулировании;
  • реализация продукции, немаркированной средствами идентификации «Честный знак»;
  • непредставление сведений или представление сведений с нарушением порядка и сроков их представления оператору ГИС МТ «Честный знак».

В отношении предпринимателей, допустивших нарушения обязательных требований, составлен 71 протокол об административных правонарушениях; в суды направлен 21 материал для принятия решения о конфискации арестованной продукции и привлечении к ответственности виновных лиц.

Участникам табачного рынка выданы предписания об устранении выявленных нарушений, их исполнение находится на особом контроле Управления.

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