С начала 2024 года в Прикамье изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

С начала года проверили более 17 тысяч единиц табачной и никотиносодержащей продукции, из них 6252 (36,7%) — с нарушением требований к маркировке средствами идентификации «Честный знак». Продукция, не соответствующая обязательным требованиям, изъята из оборота.