В Кунгуре будут судить пешехода из-за которого погибла пассажирка мотоцикла

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Кунгуре будут судить местного жителя. Его обвиняют как пешехода, нарушившего правила безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Его обвиняют по ч. 2 ст. 268 УК РФ.
По версии следствия, 24 июня 2023 года мужчина был нетрезв и поздно вечером шел по проезжей части автомобильной дороги «Кунгур — село Насадка» вне населенного пункта на территории Кунгурского муниципального округа. Мужчина был одет в темное, у него не было предметов со светоотражающими элементами. Из-за этого он создал помеху для движения мотоциклу.
Как сообщали в Гоавтоинспекции год назад, на четвертом километре дороги Кунгур — Насадка водитель мотоцикла Honda 1996 года рождения допустил наезд на пешехода. После этого он потерял равновесие. В него врезался и опрокинулся идущий следом мотоцикл Honda, которым управлял водитель 1993 года рождения. На обоих мотоциклах ехали пассажирки.
Из-за неосторожных действий пешехода водитель мотоцикла, затормозил, из-за наезда на пешехода и столкновения с ведущим мотоциклом, второй начал неуправляемое движение в направлении встречной полосы, где опрокинулся с последующим съездом в левый кювет. После ДТП все его участники с различными травмами были госпитализированы. В последующем в ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» пассажирка второго мотоцикла скончалась.
Наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 268 УК РФ, которое грозит пешеходу — лишение свободы на срок до четырех лет.