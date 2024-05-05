В Кунгуре будут судить пешехода из-за которого погибла пассажирка мотоцикла

По версии следствия, 24 июня 2023 года мужчина был нетрезв и поздно вечером шел по проезжей части автомобильной дороги «Кунгур — село Насадка» вне населенного пункта на территории Кунгурского муниципального округа. Мужчина был одет в темное, у него не было предметов со светоотражающими элементами. Из-за этого он создал помеху для движения мотоциклу.