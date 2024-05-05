В Перми рано утром рейсовый автобус снес павильон

В соцсетях пишут, что очевидцы происшествия утверждают, будто водитель автобуса был нетрезв. Однако это опровергает, Игорь Сасунов, директор, акционер пермского филиала ООО «Автомиг». Как он рассказал журналисту Properm.ru, автобус вышел после предрейсового контроля и ехал, чтобы начать работать на маршруте. Его подвели утренние майские заморозки, на наледи мужчина не справился с управлением, считает Сасунов.