В Перми рано утром рейсовый автобус снес павильон

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сегодня рано утром автобус, работающий на маршруте №77 въехал в павильон вейпшопа. Как говорят неофициально наши собеседники в муниципалитете, в момент ЧП автобус еще не был на линии, пассажиров в салоне не было.
На маршруте №77 по контракту с мэрией работает перевозчик ООО «Автомиг». Недавно муниципальный дептранс заявлял, что будет расторгать отношения с этой компанией из-за множества нарушений.
В соцсетях пишут, что очевидцы происшествия утверждают, будто водитель автобуса был нетрезв. Однако это опровергает, Игорь Сасунов, директор, акционер пермского филиала ООО «Автомиг». Как он рассказал журналисту Properm.ru, автобус вышел после предрейсового контроля и ехал, чтобы начать работать на маршруте. Его подвели утренние майские заморозки, на наледи мужчина не справился с управлением, считает Сасунов.
Как официально сообщают в полиции, предварительно установлено, что 5 мая около 5:10 часов по улице Старцева в направлении улицы Холмогорская двигался автобус «Лотос», под управлением водителя 1969 года рождения, который при повороте направо не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — торговый киоск.
В результате аварии пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.