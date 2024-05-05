В Прикамье осужденным не платили зарплату и не обеспечивали безопасность в цехах

Кроме того, в ряде учреждений установлены случаи невыплаты заработной платы в повышенном размере за работы в выходные, праздничные дни, ненадлежащего учета отработанного осужденными времени, а также другие нарушения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства.