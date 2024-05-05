В Прикамье осужденным не платили зарплату и не обеспечивали безопасность в цехах

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В ходе 267 прокурорских проверок различных учреждений пенитенциарной системы выявлено 2,7 тыс. нарушений, внесено 346 представлений 660 должностных лиц привлечено к ответственности, принесено 127 протестов на противоречащие закону нормативные акты руководства колоний, СИЗО и медицинских учреждений. Прокуратура Пермского края опубликовала данные проведенных проверок.
Как и в прошлые годы, наибольшее количество выявленных нарушений связано с несоблюдением условий содержания и отбывания наказания — 1,3 тыс. Также распространены нарушения в сфере обеспечения режима предотвращения правонарушений и преступлений в учреждениях.
Органами прокуратуры края при проверках, проведенных по фактам совершения осужденными преступлений на территории пенитенциарных учреждений, почти в каждом случае установлены нарушения требований статей 82, 84, 109, 110 УИК РФ в деятельности администраций учреждений. Это статьи, регламентирующие режим жизни в колонии, воспитательную работу и оперативно-розыскную деятельность служб системы УИС.
По результатам проведенных проверок по фактам совершения вышеуказанных преступлений, прокурорами установлено 39 нарушений закона в деятельности администраций исправучреждений, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования.
Нарушения выявлены и в связи с организацией трудовой занятости осужденных. Здесь при помощи специалистов Государственной инспекции труда выявлено 378 нарушений закона. В ходе проверок установлены следующие нарушения:
Кроме того, в ряде учреждений установлены случаи невыплаты заработной платы в повышенном размере за работы в выходные, праздничные дни, ненадлежащего учета отработанного осужденными времени, а также другие нарушения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства.
С целью устранения нарушений трудового законодательства начальнику ГУФСИН, начальникам исправительных учреждений внесено 88 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 97 должностных лиц, возбуждено 39 административных производств по ст. ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 40 физических и юридических лиц.
Не соблюдается и право осужденных на доступную медицинскую помощь. В 2023 году по результатам проведенных проверок соблюдения законов в ФКУЗ МСЧ-59, ее филиалах и лечебно-профилактических учреждениях выявлено 443 нарушения, внесено 65 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 93 должностных лица.
Как утверждают в прокуратуре, принимаемые меры позволили в ряде учреждений уголовно-исполнительной системы улучшить условия содержания и размещения обвиняемых и осужденных, обеспечить должный порядок исполнения и отбывания лишения свободы, освободить незаконно содержащихся из штрафных помещений, оказать квалифицированную медицинскую помощь, обеспечить надлежащую работу с обращениями осужденных, создать благоприятные условия труда и пресечь ряд серьезных нарушений действующего законодательства.