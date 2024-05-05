В детские сады в Лысьве поставляли контрафактное масло из Чечни

Как сообщают в ведомстве, в апреле 2024 года при проведении государственного пищевого мониторинга в МБДОУ «Детский сад №38» (Пермский край, г. Лысьва) была отобрана проба сливочного масла «Крестьянское» м. д. ж. 72,5%, производства ООО «Продлогистика» и направлена в ИЦНМВЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Москва) для проведения исследований.