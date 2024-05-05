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В детские сады в Лысьве поставляли контрафактное масло из Чечни

В детские сады в Лысьве поставляли контрафактное масло из Чечни

5 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI
В два детских садика в Лысьве привезли сливочное масло с заменителями молочного жира.

27 апреля 2024 Россельхознадзор вынес решение о признании недействительной декларации о соответствии на сливочное масло «Крестьянское» м. д. ж. 72,5%, производства ООО «Продлогистика» (Чеченская Республика).

Как сообщают в ведомстве, в апреле 2024 года при проведении государственного пищевого мониторинга в МБДОУ «Детский сад №38» (Пермский край, г. Лысьва) была отобрана проба сливочного масла «Крестьянское» м. д. ж. 72,5%, производства ООО «Продлогистика» и направлена в ИЦНМВЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Москва) для проведения исследований.

В компонент «Сирано» поступили результаты лабораторных исследований, согласно которым в масле выявлены жиры немолочного происхождения, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Выявленные несоответствия говорят о нарушении требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».

По данным системы «Меркурий», партия данного масла (дата выработки: 11 марта 2024 года) весом 76,8 кг была реализована в МБДОУ «Детский сад №38», МБДОУ «Детский сад № 17» (Пермский край, г. Лысьва).

Согласно данным системы госзакупок, выяснил журналист Properm.ru, поставщиком масла и иных молочных продуктов в эти детские сады было пермское ООО «Галерея». Это предприятие поставляет продукты питания в разные государственные учреждения — школы, детские сады и больницы в разных территориях Прикамья. В 2023 году медсанчасть МВД в Перми судилась с этим подрядчиком из-за поставки размороженного мяса вместо охлажденного.

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