Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов

Арт-объект сломали неизвестные еще летом прошлого года — они повредили лапы, которыми жук держал шар. Тогда в музее говорили, что восстановят жука за месяц. Арт-объект был открыт в 2011 году — это фигура жука-скарабея, который катит перед собой огромный черный шар. Инсталляция сделана из тысячи старых автомобильных покрышек, которые скрепляют саморезы. Ее автор — казахский художник Молдакул Нарымбетов.