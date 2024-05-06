Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Арт-объект «Скарабей», расположенный возле железнодорожного вокзала, планируют вернуть на место после реставрации к 30 июня, сообщает chitaitext.ru со ссылкой на музей современного искусства PERMM.
Арт-объект сломали неизвестные еще летом прошлого года — они повредили лапы, которыми жук держал шар. Тогда в музее говорили, что восстановят жука за месяц. Арт-объект был открыт в 2011 году — это фигура жука-скарабея, который катит перед собой огромный черный шар. Инсталляция сделана из тысячи старых автомобильных покрышек, которые скрепляют саморезы. Ее автор — казахский художник Молдакул Нарымбетов.