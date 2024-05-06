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Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят к июню 2024 года

Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов

6 мая 2024, 08:40
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят к июню 2024 года

Жука из покрышек разрушили прошлым летом.

Арт-объект «Скарабей», расположенный возле железнодорожного вокзала, планируют вернуть на место после реставрации к 30 июня, сообщает chitaitext.ru со ссылкой на музей современного искусства PERMM.

Арт-объект сломали неизвестные еще летом прошлого года — они повредили лапы, которыми жук держал шар. Тогда в музее говорили, что восстановят жука за месяц. Арт-объект был открыт в 2011 году — это фигура жука-скарабея, который катит перед собой огромный черный шар. Инсталляция сделана из тысячи старых автомобильных покрышек, которые скрепляют саморезы. Ее автор — казахский художник Молдакул Нарымбетов.

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#Никогданибудь#Пермь#Permm#Арт-объект#Музей Permm#Скарабей#Жук-скарабей
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