properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Транспорт, который атаковали БПЛА

Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35

6 мая 2024, 07:30
Фото: t.me/vvgladkov
Транспорт, который атаковали БПЛА

При атаке беспилотников на Белгородскую область погибли шесть человек

Пострадавших госпитализировали.

В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, также атаке подвергся легковой автомобиль, сообщает Newizv.ru.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, шесть человек скончались на месте, пострадали — 35 человек. Среди пострадавших также двое детей, у них поверхностные травмы. Один из мужчин в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости, его отправили на операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения.

В СК РФ заявили, что следователи будут расследовать факт вооруженной атаки на территории области.

Читайте также:
Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводеТри региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарамиОткуда могли быть запущены беспилотники, атаковавшие Татарстан? Отвечает эксперт
#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
Подпишитесь
Нападавший на военного в поезде в Прикамье заявил, что ничего не помнит
Сегодня, 09:34
Глава Косинского округа может уйти в отставку после отпуска
Сегодня, 09:10
Арт-объект «Скарабей» в Перми восстановят спустя год после нападения вандалов
Сегодня, 08:40
В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh
Сегодня, 07:47
Мэр Перми Эдуард Соснин призвал пермяков отказаться от поездок на личном транспорте
Сегодня, 06:21
"