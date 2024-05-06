Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, также атаке подвергся легковой автомобиль, сообщает Newizv.ru.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, шесть человек скончались на месте, пострадали — 35 человек. Среди пострадавших также двое детей, у них поверхностные травмы. Один из мужчин в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение брюшной полости, его отправили на операцию. У остальных пострадавших осколочные ранения.
В СК РФ заявили, что следователи будут расследовать факт вооруженной атаки на территории области.